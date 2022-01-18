Польша настаивает на продолжении политики совместных учений НАТО

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. НАТО не должна себя ограничивать в проведении политики совместных маневров, учитывая организацию Россией и Белоруссией совместных учений. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"В разговорах с нашими союзниками по НАТО мы настаиваем на том, чтобы политика наших союзнических учений была продолжена", - сказал он.

По словам Солоха, появилось мнение о том, что можно ограничить проведение учений на фоне ведущегося диалога с российской стороной. "Но в момент, когда Россия проводит такого типа политику, трудно себе представить какие-либо ограничения с нашей стороны", - отметил он.

Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Как сообщил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов, на первом этапе, до 9 февраля, планируется отработать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях. На втором этапе проверки, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022".

По информации представителя Минобороны, непосредственно в ходе учений планируется отработать вопросы усиления участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Белоруссии вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов. В ходе маневров, сообщил Воинов, также будут осуществляться поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.