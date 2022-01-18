Вучич возмутился, что часть правящей партии голосовала против изменений в конституции

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич возмутился тем, что часть правящей Сербской прогрессивной партии, лидером которой он является, не солидаризировалась с его позицией и голосовала на референдуме против изменений в конституции в области правосудия. Об этом сербский президент заявил во вторник в эфире канала Pink.

"Есть много умных, которые знали, что надо голосовать за "нет", им не хватило 400 тыс. голосов, и это добрая часть Сербской прогрессивной партии. Некоторые люди лучше знают политику, чем я, пусть руководят, я вскоре, как уже сказал, уйду из партии, после выборов не буду баллотироваться на пост председателя партии. Очень тяжело вести кампанию, если часть Сербской прогрессивной партии не терпит вмешательства иностранцев и если слышит, что этого хочет ЕС, голосует против. Но мы договорились выступить заодно, а потом вы продолжаете вести свою кампанию в соцсетях и так далее", - заявил Вучич.

По данным наблюдателей, референдум прошел при самой низкой явке с 2014 года. Окончательная явка на воскресном референдуме составила около 30,65%. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия после подсчета 98,79% бюллетеней, внесение изменений в Конституцию Сербии поддержали почти 60% проголосовавших, чуть менее 40% выступили против.

На референдуме граждане отвечали на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" Голосующие должны были ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касались избрания судей и прокуроров. Согласно поправке, судьи и прокуроры больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства и Высокий совет прокуроров.

Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещал лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции. Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явкив 50% при проведении референдума. Таким образом, для принятия инициативы было необходимо простое большинство голосов.