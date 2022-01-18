Украина и Канада согласовали шаги по делу об авиакатастрофе в Иране

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Украина и Канада согласовали ряд шагов по обеспечению справедливости в деле о крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. Об этом сообщил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с канадской коллегой Мелани Жоли, которая находится в Киеве с визитом.

"Мы коснулись вопроса рейса PS752. И достигли согласия о ряде шагов в составе коалиции, чтобы обеспечить справедливость в этом тяжелом и ответственном деле", - сказал украинский министр.

Рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель, пролетающую рядом с военным объектом.

В середине декабря 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций, пригрозив в противном случае международным разбирательством. 4 января 2022 года стало известно, что суд в канадской провинции Онтарио постановил, что Иран должен выплатить компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести погибших канадцев.

6 января Украина, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что Иран уклоняется от переговоров и отказывается выплачивать компенсации. В размещенном на сайте МИД Украины совместном документе международной группы, в которую входят представители названных стран, говорится, что многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров оказались тщетны и "дальнейшие попытки убедить Иран и продолжать переговоры бесполезны". В документе подчеркивается, что теперь международная группа сосредоточится на поиске решения "в соответствии с нормами международного права". Страны ставят задачу привлечь Иран к ответственности, а также обещают сделать все для полного возмещения ущерба.

8 января появилась информация, что Тегеран готов вести переговоры о возмещении родственникам жертв катастрофы в двустороннем межгосударственном формате.