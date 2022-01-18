Франция получила запрос Мали о пересмотре оборонных соглашений между странами

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции получило запрос Мали на пересмотр двусторонних соглашений в сфере безопасности. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства на брифинге во вторник.

"Мы получили соответствующий запрос и изучаем его", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планах Бамако по пересмотру оборонных соглашений между двумя странами и направлении такого запроса в Париж.

Временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига в эфире малийского телеканала ORTM заявил в воскресенье, что "отдельные страны" используют международные организации для сведения счетов с нынешним руководством Мали. По его словам, французские военные силы в стране способствуют дестабилизации обстановки. Он также назвал "несбалансированными" соглашения с Францией в сфере безопасности и заявил о желании властей страны пересмотреть их.

Чрезвычайный саммит ECOWAS состоялся 9 января в столице Ганы Аккре. Его участники приняли новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и правительства за отказ провести президентские и парламентские выборы в феврале текущего года. Они включают закрытие наземных и воздушных границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю за исключением товаров первой необходимости. Замораживаются малийские государственные активы, находящиеся на счетах государственных и коммерческих банков стран ECOWAS. Санкции вводятся в действие немедленно.

14 января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж пока не намерен выводить войска из Мали и надеется продолжить совместную операцию с европейскими военными в этой стране, несмотря на присутствие частной военной компании "Вагнер". В конце марта 2020 года начала функционировать новая военная группа "Такуба", интегрированная в командную структуру операции "Бархан", в которой помимо Франции участвуют военнослужащие из других стран ЕС. Цель данной операции - борьба с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.