Эрдоган хочет встретиться с лидерами бошняков, хорватов и сербов для решения кризиса в БиГ

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил во вторник желание провести встречу с лидерами бошняков, хорватов и сербов Боснии и Герцеговины для преодоления кризиса в этой стране. О своих намерениях турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем.

"Очевидно, что для преодоления кризиса в Боснии и Герцеговине необходимо, чтобы международное сообщество действовало вместе. Давайте соберем трех лидеров - бошняков, сербов и хорватов - и справимся с этим. Мы об этом договорились [с Вучичем]", - подчеркнул он.

23 июля 2021 года уходящий в отставку высокий представитель БиГ Валентин Инцко ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 году. В ответ руководство Республики Сербской объявило, что в знак протеста не будет принимать участие в работе властных органов БиГ, а также заявило о намерении отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), государство БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, 51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Согласно основному закону, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в ФБиГ, а серб - в РС.