Подписания документов по итогам переговоров Путина и Раиси не планируется

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Подписание документов и соглашений по итогам предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и иранского лидера Эбрахима Раиси не запланировано, сообщил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу "Россия-24".

"Во время данного визита никаких документов и соглашений подписано не будет. Это будет встреча между двумя президентами, они будут обсуждать различные темы", - сказал посол.

Он добавил, что визит Раиси в Россию очень важен, двум президентам предстоит обсудить многое, в том числе двусторонние отношения, международную и региональную повестку дня. "Россия и Иран в лице господина Раиси заинтересованы в такой встрече, чтобы разработать дорожную карту двух стран, которая позволит дальше развивать двусторонние отношения", - добавил Джалали.

Путин и Раиси проведут переговоры в Москве 19 января. Как указывал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе встречи президенты России и Ирана проведут "инвентаризацию" двусторонней повестки дня.