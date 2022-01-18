Кулеба посоветовал украинцам "держать голову холодной" на фоне заявлений об агрессии РФ

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба посоветовал гражданам своей страны сохранять хладнокровие в связи с заявлениями о якобы "российской агрессии" и заверил, что ситуация под контролем.

"Наш сегодняшний разговор подтвердил: мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация под контролем, поэтому прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", - отметил министр во вторник на совместном брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли, которая находится в Киеве с визитом.

По его словам, визит канадского министра состоялся во время активизации "большой дипломатии, цель которой - сдерживание России от реализации агрессивных планов". Кулеба сообщил также, что со 2 января "безвылазно пребывает" в международных контактах, президент страны Владимир Зеленский также "постоянно общается о своими коллегами из других стран". "У нас беспрецедентная плотность международных визитов в Киев в январе", - сказал Кулеба.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.