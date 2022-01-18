Глава МИД Испании обсудил с госсекретарем США "напряженность с Россией"

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили во вторник ситуацию вокруг Украины. Слова министра, который прибыл в Вашингтон, распространила во вторник пресс-служба испанского внешнеполитического ведомства.

"Это мой первый официальный визит в Вашингтон, - сказал Альбарес. - Мы обсудили, конечно же, текущую ситуацию вокруг кризиса между Россией и Украиной. Я заявил ему (Блинкену - прим. ТАСС) о компромиссе Испании с нашими союзниками, а также с Украиной". Министр добавил, что обсудил с госсекретарем США запланированный на июнь саммит НАТО в Мадриде. Глава МИД обратил внимание на заметную напряженность "в Европе и между союзниками и Россией".

Отвечая на вопрос, была ли затронута тема Афганистана в ходе встречи с Блинкеном, Альбарес уточнил: "В данном случае мы не углублялись в тему, потому что все время в центре внимания была Россия, напряженность с Россией, мнение Испании, необходимость объединения нас, европейцев".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.