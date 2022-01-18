Глава МИД Канады призвала Россию к "содержательному диалогу" по Украине

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым сосредоточение российских войск на границе с Украиной и призвала РФ к деэскалации ситуации.

"Канада осуждает сосредоточение российских войск на границе с Украиной. Мы осуждаем попытку аннексии и незаконную оккупацию Крыма. Есть только один путь вперед - Россия должна провести деэскалацию и принять участие в содержательном диалоге", - заявила дипломат во вторник в Киеве на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Жоли подчеркнула, что любое вторжение на Украину приведет к серьезным последствиям, включая "очень суровые скоординированные санкции со стороны союзников". Глава МИД назвала РФ "агрессором", а конфликт в Донбассе - "российско-украинской войной". При этом она подчеркнула, что в ситуации с Донбассом следует найти мирное решение, чтобы "избежать дальнейших потерь, чтобы была стабильность в стране, и чтобы обеспечить соблюдение прав человека".

Жоли отметила, что канадская сторона работает "над сдерживанием ситуации", упомянув при этом работающую уже несколько лет тренировочную миссию Канады на Украине Unifier. Дипломат уклонилась от прямого ответа на вопрос, будет ли ее страна помогать Киеву вооружением по примеру Великобритании, заявив, что для канадской стороны "важно отыграть свою роль" в этом.

Она назвала свой визит в Киев "демонстрацией неизменной и твердой поддержки, солидарности с Украиной и украинцами". Жоли сообщила, что она уже провела ряд встреч с представителями украинского правительства и в офисе главы государства, и что еще предстоят переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.