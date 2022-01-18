В Могадишо произошло два взрыва

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел во вторник в Могадишо, сообщил новостной портал Somali Guardian.

По его данным, террорист привел в действие взрывное устройство рядом с солдатской чайной возле военного учебного центра.

Как сообщает портал Garowe, в результате ЧП погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Отмечается, что взрыв произошел в непосредственной близости от турецкой военной базы.

Еще один взрыв прогремел в столичном районе Дхаркенли. Как сообщает новостной портал Shabelle Media Network, взорвался автомобиль, в котором была заложена бомба. Ранение получил один человек. Его личность, как и тяжесть полученных травм не раскрывается.