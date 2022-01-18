Кулеба считает, что позицию Украины учитывают при принятии международных решений

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что позиция Киева учитывается при принятии международных решений.

"Формат переговоров, когда все садятся за один стол, - ЕС, НАТО, США, Великобритания, Россия, Канада, Украина, еще [кто-то] кто захочет, - это фантастика, этого не будет, так не работает дипломатия. Принципиально то, что в ходе этих разнообразных форматов мы точно знаем, что никакие решения по Украине не принимаются без учета ее позиций. Это ключевой результат украинской дипломатии", - сказал он во вторник на совместном брифинге с главой МИД Канады Мелани Жоли, которая находится в Киеве с визитом.

Кулеба отметил важность переговоров, которые предстоит провести Жоли в Париже и Брюсселе. "Это и есть формат активной дипломатии, когда каждый делает то, что может в рамках профессиональных интересов. В этом формате Украина находится в самом центре", - сказал он.

Глава МИД Украины заверил, что Киев в курсе содержания переговоров между США и РФ, а также того, "что происходит по линии НАТО - Россия". "Мы, безусловно, как члены ОБСЕ знаем, что там. Поэтому нет никаких оснований утверждать, что что-то решается без Украины", - добавил министр.