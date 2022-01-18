Глава Минобороны ФРГ считает нарушением движение российских войск на границе с Украиной

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт считает, что Россия не имеет права решать за соседние страны, к каким альянсам им присоединяться. С таким заявлением она выступила во вторник в Берлине после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, осудив нахождение войск РФ вблизи границы.

"Передвижение [российских войск] на украинской границе без каких-либо оговорок нарушает все правила, все правила мирного сосуществования. Мы не должны забывать, что агрессор - это Россия. У России нет права вето относительно решений соседних государств", - утверждала она.

В выстраивании отношений НАТО с Москвой Ламбрехт считает верным подход, который включал бы в себя "сдерживание и обстоятельный диалог".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.