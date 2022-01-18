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Глава Минобороны Швеции не исключил, что дроны над АЭС могли принадлежать другой стране

Полиция сообщила ранее, что расследует появление неопознанных беспилотников над аэропортами Кируны и Лулео
Министр обороны Швеции Петер Хультквист EPA-EFE/Stefan Jerrevang
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Министр обороны Швеции Петер Хультквист
© EPA-EFE/Stefan Jerrevang

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключает, что замеченные над АЭС и аэропортами Кируны и Лулео беспилотники в принципе могли принадлежать другому государству. Такое мнение он выразил в опубликованном во вторник интервью газете Aftonbladet.

"Я не могу спекулировать о вещах, которые еще не прояснены. Расследовать их - дело полиции. Но в целом можно сказать, что, конечно же, они могут быть и из арсенала иностранной державы", - сказал министр.

"Мы должны быть начеку в отношении дронов. Мы изменили законодательство и теперь можем сбивать их", - добавил он.

Полиция сообщила в понедельник, что расследует появление неопознанных беспилотников над аэропортами Кируны и Лулео 13 и 14 января соответственно. 14 января дроны были замечены также над атомными электростанциями Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхальс.

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