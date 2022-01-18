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Политдиректор дипслужбы ЕС поблагодарил Грушко за новый раунд консультаций

Как сообщил Энрике Мора, состоялся сложный, но необходимый обмен мнениями

ТАСС, 18 января. Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель ее генерального секретаря Энрике Мора во вторник обсудил с замглавы МИД РФ Александром Грушко безопасность в Европе и выразил благодарность "за новый раунд политических консультаций".

"Благодарен моему российскому коллеге, заместителю министра иностранных дел Александру Грушко за новый раунд политических консультаций. Двусторонние отношения, международные вопросы и безопасность в Европе. Сложный обмен мнениями, как и отношения между ЕС и Россией, но совершенно необходимый", - говорится в публикации Мора в Twitter.

Мора ранее написал в Twitter о своем визите в Россию. Он подчеркнул, что на переговорах по архитектуре европейской безопасности ЕС намерен придерживаться "принципов, подтвержденных министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу в Бресте".

Мора является третьим лицом в дипломатической иерархии ЕС после верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсека внешнеполитической службы Стефано Саннино.

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