Политдиректор дипслужбы ЕС поблагодарил Грушко за новый раунд консультаций

ТАСС, 18 января. Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель ее генерального секретаря Энрике Мора во вторник обсудил с замглавы МИД РФ Александром Грушко безопасность в Европе и выразил благодарность "за новый раунд политических консультаций".

"Благодарен моему российскому коллеге, заместителю министра иностранных дел Александру Грушко за новый раунд политических консультаций. Двусторонние отношения, международные вопросы и безопасность в Европе. Сложный обмен мнениями, как и отношения между ЕС и Россией, но совершенно необходимый", - говорится в публикации Мора в Twitter.

Мора ранее написал в Twitter о своем визите в Россию. Он подчеркнул, что на переговорах по архитектуре европейской безопасности ЕС намерен придерживаться "принципов, подтвержденных министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу в Бресте".

Мора является третьим лицом в дипломатической иерархии ЕС после верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и генсека внешнеполитической службы Стефано Саннино.