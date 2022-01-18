Парламент Словакии отказался ставить вопрос о референдуме по военному соглашению с США

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии во вторник отказался обсуждать вопрос о вынесении на всеобщий референдум соглашения о военном сотрудничестве с США, проект которого 12 января единогласно одобрило правительство республики. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

С инициативой вынести соглашение на референдум выступили социал-демократы. Они и депутаты других оппозиционных партий не смогли заручиться поддержкой большинства в 150-мандатном парламенте Словакии. Лидер социал-демократов, экс-премьер Роберт Фицо обвинил правительство "в желании проигнорировать мнение граждан по вопросу [военного] соглашения с США". Целью данного документа, по словам политика, является создание американских военных баз на словацкой территории.

Вооруженные силы США в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.