Кандидат в президенты Франции считает, что страна должна выйти из НАТО

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Депутат французского парламента Жан-Люк Меланшон считает, что Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса, чтобы восстановить свою независимость в военных вопросах. Об этом он заявил в интервью, опубликованном парижской газетой Le Monde в номере за 19 января.

"Мы должны выйти из НАТО, - сказал политик, который будет баллотироваться на пост президента республики на выборах в апреле от движения "Неподчинившаяся Франция". - Я хочу, прежде всего, восстановить наш военный суверенитет. Франция, которая обладает силами ядерного сдерживания, должна быть самостоятельной и не зависеть в вопросах производства вооружений от США".

По мнению Меланшона, "антироссийская политика не отвечает французским интересам, такой курс опасен и абсурден". "Почему мы должны защищать границы Украины? - задал вопрос он. - Я хочу, чтобы Франция была свободной от союзов и поддерживала альтернативные пути глобализации".

Политик призвал к деэскалации международной напряженности. Как считает парламентарий, "дискуссия с Россией должна быть всеобъемлющей". "Обозначим наши пределы и то, что мы готовы положить на стол переговоров, и что предлагает Россия".

Президентские выборы во Франции пройдут в два этапа: 10 и 24 апреля. Своих кандидатов наряду с "Неподчинившейся Францией" выдвинули также партия "Республиканцы", Соцпартия, "Национальное объединение", движение "Реконкиста". Глава государства Эмманюэль Макрон, пятилетний срок президентства которого завершается в мае, заявил в этом месяце в интервью газете Le Parisien, что хотел бы участвовать в предстоящих выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.