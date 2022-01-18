В Норвегии заявили, что встреча Лаврова и Блинкена важна для всех стран НАТО

ООН, 18 января. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 21 января в Женеве имеют важное значение для всех государств - членов НАТО. Об этом заявила во вторник журналистам глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Норвегия председательствует в январе в Совете Безопасности ООН.

"Очень важно посадить людей за стол переговоров. Мы верим в диалог, - сказала министр. - Это жизненно важно для всех стран НАТО. На прошлой неделе мы призвали к дальнейшему диалогу".

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.