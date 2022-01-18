Пентагон заявил, что США по-прежнему видят угрозу в ракетной программе КНДР

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему считают программу КНДР по развитию баллистических ракет угрозой для своих партнеров. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Это программа продолжает представлять угрозу не только для наших партнеров в Южной Корее, но и для других наших партнеров в регионе", - сказал он. Кирби добавил, что Пентагон осуждает последние запуски ракет КНДР. "Мы относимся к этому очень серьезно", - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Министерство обороны Японии сообщило, что в КНДР 17 января были запущены в восточном направлении две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. В ведомстве подтвердили, что они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья КНДР.