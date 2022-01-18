Псаки заявила, что США считают ситуацию вокруг Украины очень опасной

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Вашингтон считает сложившуюся ситуацию вокруг Украины чрезвычайно опасной и исходит из того, что России предстоит решить, продолжать дипломатическое взаимодействие или нет. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, что это крайне опасная ситуация. На текущем этапе Россия может пожелать атаковать Украину в любой момент", - утверждала она. По версии Псаки, госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей в пятницу в Женеве встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "призовет Россию незамедлительно предпринять шаги по деэскалации".

"Наша позиция с самого начала была очень ясной. Есть два пути: дипломатический, и мы, конечно, надеемся, что они выберут его, и другой путь, - сказала пресс-секретарь Белого дома. - Конечно, от россиян зависит то, какой путь они выберут. Последствия будут жесткими, если они не выберут путь дипломатии".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались эти инициативы.