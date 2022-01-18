ОАЭ запросили провести заседание СБ ООН в связи с ударами по Абу-Даби

ООН, 18 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при ООН Лана Заки Нусейба предложила обсудить в Совете Безопасности всемирной организации эскалацию обстановки вокруг Йемена в связи с нападением движения "Ансар Аллах" (хуситов) на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Об этом дипломат сообщила во вторник журналистам.

"ОАЭ решительно осуждают нападение хуситов на гражданских лиц и гражданские объекты как грубое нарушение международного права. <…> Мы направили Норвегии в качестве председателя Совета Безопасности письмо с призывом провести заседание для того, чтобы срочно отреагировать на ситуацию и выступить с единой позиции в связи с атакой на нашу страну и граждан", - сказала постпред.

В ночь на вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о начале интенсивной бомбардировки Саны. По заявлению альянса, около 80 сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" были убиты в ходе операции за минувшие сутки. Действия ВВС альянса стали ответом на произошедшую в понедельник утром атаку хуситов на инфраструктуру ADNOC и на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти пострадали.