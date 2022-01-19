Суд Киева вынесет решение о мере пресечения Порошенко по делу о госизмене

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева после полуторадневной паузы намерен продолжить судебное заседание по мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующее заседание назначено в среду на 15:00 мск.

Бывший украинский лидер является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Экс-президент прибыл на Украину после европейского новогоднего турне 17 января рейсом из Варшавы. На этот день было назначено судебное заседание по избранию ему меры пресечения. На этом заседании, длившемся почти 11 часов, прокуроры обратились с просьбой назначить политику меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в $35,8 млн. Кроме того, прокуратура просила суд обязать Порошенко сдать все паспорта и предписать ему носить электронный браслет в случае, если будет внесен залог. Адвокаты в свою очередь возражали против любых доводов следствия, считая их безосновательными, и попросили не избирать Порошенко какой-либо меры.

Суд тогда удалился в совещательную комнату почти на пять часов, однако по истечении этого времени так и не смог вынести решение. Все это происходило на фоне громкой акции в поддержку экс-президента, которая проходила весь день под окнами суда.

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, одной из вероятных причин переноса оглашения решения мог послужить тот факт, что в эти дни в Киеве находилось сразу нескольких западных официальных делегаций, в том числе конгрессмены США. Эксперт указал в беседе с корреспондентом ТАСС, что бывший глава государства является прозападным политиком, который в течение последнего месяца "обхаживал западных партнеров" с целью убедить их повлиять на президента Владимира Зеленского, заставив отказаться от преследования.

Соратники Порошенко уже анонсировали очередную акцию под судом в среду. В партии экс-президента "Европейская солидарность" призвали граждан приходить на митинг в 14:00 мск под лозунгом: "Украине нужен Порох".