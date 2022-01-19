Макрон представит в Европарламенте планы французского председательства в ЕС

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в среду в Страсбург на сессию Европейского парламента. Он планирует выступить перед депутатами консультативной ассамблеи 27 стран с изложением приоритетов Франции, к которой перешли в начале января на ближайшие полгода обязанности страны - председателя Евросоюза.

Как сообщили перед поездкой в его окружении, президент решил не повторять то, что уже сказал на большой декабрьской пресс-конференции в Елисейском дворце в канун французского председательства. Тогда в трехчасовом выступлении он подробно изложил обширную французскую программу на предстоящие шесть месяцев.

На этот раз, согласно источникам в Елисейском дворце, французский лидер собирается говорить около 20 минут, чтобы сделать акцент на том, как Франция видит дальнейшей развитие Европейского союза. После его вступительной речи ожидаются выступления 35-50 депутатов, президент планирует ответить на их вопросы.

"Но это не выступление кандидата [в рамках президентской кампании], такой задачи нет. Он попытается убедить евродепутатов в необходимости достичь результатов по как можно большему количеству задач, запланированных на шестимесячное председательство Франции в Совете ЕС", - заявил журналистам источник в администрации президента.

Программа Макрона в ЕП

Одной из тем речи Макрона, отмечают в Елисейском дворце, станет укрепление европейского суверенитета. Французский лидер хотел бы также добиться быстрого прогресса в решении важнейших задач организации, в том числе в проведении реформы Шенгенского пространства, чтобы лучше регулировать потоки мигрантов, с которыми столкнулась в последние годы Западная Европа.

Ожидается, что Макрон даст оценку развитию взаимодействия западноевропейских стран в борьбе с эпидемией коронавируса. Пятая волна пандемии отмечена взрывными темпами распространения нового штамма "омикрон" на континенте, в том числе во Франции. Одним из результатов своей политики Макрон считает высокий уровень вакцинации во Франции, где 32 млн французов уже сделали не только две основных, но и третью, "бустерную", прививку от COVID-19.

К важным договоренностям в экономической сфере он относит разработанный в ЕС при активном участии Парижа план восстановления экономики после завершения санитарного кризиса. Согласно договоренностям 27 стран, на эти цели будет направлено около €750 млрд.

По завершении заседания Макрон намерен провести рабочую встречу с новым председателем Европарламента Робертой Метсола, избранной на этот пост в понедельник. На выступлении французского лидера собиралась присутствовать также и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но она вынужденно находится на режиме самоизоляции, поскольку была в контакте с заразившимися коронавирусом.

Особая поездка

Это уже второй раз, когда французский лидер посещает консультативную ассамблею ЕС за последние два дня. В понедельник Макрон уже выступал в столице Эльзаса на церемонии в память спикера Европарламента, итальянского политика Давида Сассоли, умершего 11 января.

В преддверии выступления французского президента историки напомнили, что в самой Французской Республике вот уже более полутора столетий действует запрет на посещение главой государства парламента. Введен он был в результате конфликта между парламентариями и президентом Адольфом Тьером, который правил с 1871 по 1877 год. В разгар споров депутаты и сенаторы первыми потеряли терпение, постановив, что Тьер не может больше появляться в стенах парламента.

Практика принципиально не изменилась даже в современную эпоху. Небольшой сдвиг в пользу исполнительный власти смог обеспечить Николя Саркози. Но решение, принятое в 2008 году, оказалось паллиативом. Президент может обращаться к парламентариям только с трибуны Конгресса - совместного заседания палат, которое собирается не в Париже, а в Версале. После президентской речи возможна дискуссия, но без участия главы государства и без голосования по итогам.

Свое пребывание на северо-востоке страны в среду Макрон завершит посещением армейского лагеря Обероффен-сюр-Модер в департаменте Нижний Рейн. Он намерен обратиться к военнослужащим с приветствием по случаю начала нового года.