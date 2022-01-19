Президент Алжира заявил, что свобода слова в стране гарантирована

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Свобода слова в Алжире гарантирована, но при соблюдении уважения. Об этом заявил во вторник в столице страны президент республики Абдельмаджид Теббун.

"Политические рассуждения и свобода слова гарантированы, но в рамках уважения, так как они не имеют никакого отношения к оскорблениям, распространению лжи и попыткам обмануть государство нечестными методами", - подчеркнул он, говоря о праве высказывать точки зрения в обществе.

"Алжиру удалось создать честные конституционные институты, без грязных денег, позволив участвовать в них новому поколению молодежи, - продолжал Теббун. - Не устану повторять - в слабом государстве невозможна демократия. Слабость способствует анархии и уступкам по принципиальным вопросам".

Президент заявил, что Алжир придерживается курса на "отказ от обращения к внешним заимствованиям". "Они могут создать трудности для нашего суверенитета, свободы наших решений и нашей свободы защищать справедливые дела в мире, во главе которых стоят Западная Сахара и Палестина".