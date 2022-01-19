Кандидат в президенты Франции выступила за европейскую конференцию по безопасности с РФ

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс считает необходимым созвать конференцию по безопасности в Европе с участием России для предотвращения эскалации напряженности с Украиной. Соответствующее заявление она сделала в ходе предвыборной телепередачи на телеканале BFM в ночь на среду.

"Я думаю, что для избежания конфронтации между Россией и Украиной, <...> необходимо организовать конференцию по европейской безопасности и границам. В ней должны принять участие Евросоюз, Россия, США", - заявила она.

Она согласилась с замечанием ведущего программы, что на фоне российско-американских переговоров в Женеве европейцы оказались несколько в стороне от основных дискуссий. В то же время кандидат в президенты Франции выразила мнение, что такая конференция помогла бы исправить положение, нужна лишь инициатива.

"Сейчас мы видим Россию, которая вернулась к своим границам XVII века, и она очень настороженно относится к будущему соседних с ней республик. Но сегодня мы не можем допустить нападения России на дружественную нам страну", - сказала Пекресс.

Ситуация на границе с Украиной

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматривались инициативы России по безопасности в Евроатлантике.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях в Женеве объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Он добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.