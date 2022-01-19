США и Аргентина обеспокоены поездкой из Ирана в Никарагуа фигуранта дела о теракте

ТАСС, 19 января. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро на встрече в Вашингтоне выразили обеспокоенность визитом в Никарагуа заместителя президента Ирана по экономическим делам Мохсена Резаи. Он подозревается в причастности к теракту в Буэнос-Айресе в 1994 году, сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь и глава МИД [Аргентины] выразили серьезную озабоченность визитом в Никарагуа иранского вице-президента Мохсена Резаи, который числится в списке разыскиваемых Интерполом", - говорится в сообщении.

Ранее Аргентина осудила появление Резаи на инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги, которая состоялась 10 января. В августе Буэнос-Айрес осудил назначение Резаи и главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, которого также подозревают в причастности к теракту.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого.