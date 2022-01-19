В МИД Британии заявили, что следят за ситуацией на границе между Украиной и Россией

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании внимательно следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией, считает это направление ключевым приоритетом своей внешней политики. Об этом в среду сообщил МИД Соединенного Королевства.

"Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее - это приоритетное направление для МИД. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения [ситуации в регионе], - заявил представитель британского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит газета The Daily Telegraph. - Глава МИД [Лиз Трасс] ясно дала понять, что агрессия России по отношению к Украине неприемлема и не обоснована. Любое вторжение повлечет за собой огромные последствия и дорого обойдется".

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что сотрудников МИД Великобритании на текущей неделе предупредили о необходимости начать подготовку к переходу к "кризисному режиму" работы из-за возможной эскалации кризиса на границе Украины с Россией. В частности, в сообщении агентства отмечалось, что британские дипломаты, традиционно занятые на других направлениях, могут подключиться к разработке мер по сдерживанию РФ, включая санкции.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.