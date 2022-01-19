{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казахстане намерены включить лиц с инвалидностью в квоту для депутатов парламента

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин пояснил, что законопроект предусматривает закрепить 30% квоты для женщин и людей младше 29 лет, а также лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду одобрил поправки в закон о выборах, которые предусматривают включение лиц с инвалидностью в квоту при распределении депутатских мандатов после выборов в парламент. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"Проект закона предусматривает положения по закреплению 30% квоты для женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, а также лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в Мажилисе парламента. Эти поправки являются важным шагом для расширения представленности женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в законодательном органе страны, что безусловно скажется на качестве законов", - рассказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны обозначил необходимость обязательного участия в законодательной деятельности лиц с особыми потребностями. Поправки в законодательство разработаны в связи с поручением главы государства.

После одобрения Мажилисом поправки в закон о выборах поступят на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента).

В 2020 году Токаев подписал закон о внесении дополнений в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", предусматривающих введение в избирательные партийные списки 30% квоты для женщин и молодежи. Основные задачи поправок - определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов (местных представительных органов) от одной политической партии.

Теги
Казахстан
Киев рассчитывает получить от Германии военные корабли и системы ПВО
Посол Украины Андрей Мельник отметил, что вопрос поставок оружия останется на повестке дня в отношениях с Германией
Читать полностью