На Байконуре продлили повышенный уровень террористической опасности до 3 февраля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Повышенный "синий" уровень террористической опасности на Байконуре продлен до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы теракта. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города, опубликованном в среду.

"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации К. Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 г.", - говорится в сообщении.