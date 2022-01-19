Средний уровень поддержки Байдена в первый год его правления составил 48,9%

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Средний уровень популярности президента США Джо Байдена в первый год его пребывания в Белом доме составил 48,9%, что ниже аналогичных показателей за тот же период всех других американских лидеров, за исключением Дональда Трампа. К такому заключению, как сообщила во вторник вечером газета The Hill, пришла социологическая служба Gallup, проанализировавшая данные 13 опросов общественного мнения, отслеживавших уровень поддержки нынешнего руководителя администрации США за последние 12 месяцев.

Служба напомнила, что рейтинг популярности Байдена, когда он в январе прошлого года пришел в Белый дом, составлял 57%. В период с января по август этот уровень варьировался в интервале между 57% и 49%, когда пандемия нового коронавируса шла на спад. Однако с конца августа, особенно по завершении хаотичного вывода американских войск из Афганистана, уровень поддержи президента существенно снизился, опустившись до 43%. В период с октября по декабрь он держался на уровне 43-42%, а в нынешнем январе, на фоне серьезного осложнения ситуации с COVID-19 и усиления инфляционных процессов в стране, снизился до 40%.

Единственным президентом США, чей средний показатель поддержки в первый год правления уступает показателю Байдена, является его предшественник Дональд Трамп - его усредненный рейтинг составил 38,4%, констатировала "Хилл". Близко к Байдену находится аналогичный показатель 42-го президента США Билла Клинтона - 49,3%. У Рональда Рейгана он был равен 57,1%.

Снижением уровня популярности, отметило издание, Байден обязан прежде всего независимым избирателям, которые в первые месяцы его правления поддерживали его с показателем более 50%, теперь он составляет 33%. Снизилась его поддержка и среди сторонников Демократической партии - с 90% до около 80%.