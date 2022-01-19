Глава Минобороны Литвы считает, что учения ВС РФ и Белоруссии создают угрозу для Литвы

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии являются дестабилизирующим фактором, создающим "прямую угрозу для Литвы".

"В сложившемся положении вступление российских военных в Белоруссию оцениваем не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию, но и вызывающий еще большую прямую угрозу для Литвы", - утверждает он в среду на своей странице в Facebook.

Как отметил глава Минобороны, в среду он встретится с послами девяти стран Североатлантического альянса, которые "активно участвуют в укреплении безопасности Литвы". "Мы обсудим ситуацию в сфере безопасности, ознакомлю послов с действиями Литвы", - написал министр.

Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Совместная группировка войск Белоруссии и России представляет собой механизм стратегического сдерживания и создана для отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства. Существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении.