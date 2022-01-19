Президент Болгарии Румен Радев принес присягу перед началом своего второго мандата

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев, переизбранный на этот пост 21 ноября 2021 года, принес в среду присягу на верность стране и народу. Церемония состоялась в Народном собрании страны.

"Клянусь во имя Республики Болгария соблюдать конституцию и законы страны, во всех действиях руководствоваться интересами народа. Клянусь", - сказал Радев с парламентской трибуны.

Вместе с Радевым присягу принесла и вице-президент республики Илияна Йотова.

В соответствии с законом они официально вступят в свои должности 22 января.