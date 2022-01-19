МИД Китая опроверг информацию об обсуждении новых санкций против КНДР в СБ ООН

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности (СБ) ООН не рассматривают возможность введения новых санкций против КНДР в связи с ракетными запусками Пхеньяна. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Я могу заверить вас, что СБ ООН не собирается обсуждать т. н. проект резолюции о введении санкций против КНДР", - сказал он на брифинге.

По словам китайского дипломата, Пекин надеется, что члены Совбеза "сфокусируют усилия на политическом процессе урегулирования ситуации на Корейском полуострове" и "внимательно прислушаются к мнению КНР". Чжао Лицзянь подчеркнул, что в сложившейся ситуации все заинтересованные стороны должны содействовать укреплению взаимного доверия, способствовать восстановлению мирного диалога между КНДР и Республикой Корея.

Как сообщила на прошлой неделе постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон предложил ввести новые ограничительные меры по линии ООН в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет. По ее словам, "каждый из них осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза".