Порошенко: Блинкену следует встретиться не только с Зеленским, но и с другими политсилами

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что госсекретарю США Энтони Блинкену, прибывшему в Киев, следует встретиться не только с официальной властью страны, но и с представителями других политических сил. Об этом он заявил в интервью телеканалу Си-эн-эн, выдержки из которого Порошенко в среду опубликовал на своей странице в Facebook.

"Считаем, что госсекретарю Блинкену было бы важно встретиться не только с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, но и со всеми демократическими силами, ведь внутреннее единство является очень важным фактором для укрепления устойчивости Украины для защиты себя, Европы и мира", - заявил Порошенко.

Кроме прочего, Порошенко традиционно прибег к антироссийской риторике, заявив о якобы угрозе вторжения РФ на Украину. По его мнению, это должно стимулировать Запад предоставлять Киеву вооружение и вводить против РФ санкции. "То, что нам нужно сегодня, - это делать Россию слабее, и это возможно благодаря санкциям. А Украину следует делать сильнее. С каждым днем мы должны получать новые оборонные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковые вооружения, разведданные. К сожалению, мы этого в достаточном количестве не имеем. Однако положительный тренд присутствует, Запад все больше увеличивает соответствующие поставки", - заявил бывший украинский лидер, добавив, что также считает важным блокирование проекта "Северный поток - 2".

При этом Порошенко заявил, что Украине "не нужны солдаты НАТО", она сама будет защищаться в случае вторжения. В то же время он считает, что "Украина должна получить, как ей и обещали, План действий по членству в НАТО".

Блинкен прибыл на Украину в среду. Он проведет переговоры с Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Как сообщал МИД Украины, на встречах обсудят реализацию комплекса мер по "сдерживанию России", речь также пойдет о "практической поддержке Украины со стороны США", дипломатических усилиях по урегулированию ситуации вокруг Украины и ее "стратегическом партнерстве" с США "в области безопасности, в торговой, инвестиционной и других сферах". В среду также ожидается, что суд Киева вынесет решение о мере пресечения Порошенко: обвинение требует арестовать его с альтернативой внесения залога в $35,8 млн по делу о госизмене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.