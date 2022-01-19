Боррель и Кулеба обсудили "комплексный пакет сдерживания России"

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудили возможность новых санкций против России. Об этом в среду сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Разговор состоялся в контексте активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января <...> Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Кулеба, уточнили в пресс-службе, заявил собеседнику, что в отношении России каждая страна ЕС должна "проявить твердость". В свою очередь Боррель, как утверждают в Киеве, "подтвердил, что в ЕС господствует четкое понимание: только мощный пакет сдерживания остановит Россию". Кроме того, глава европейской дипломатии утверждал, что Россия намерена внутренне дестабилизировать Украину "с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы", и заверил Киев в поддержке по этим направлениям.

Вместе с тем украинский министр назвал ситуацию в стране контролируемой. "Он подчеркнул, что нет никаких оснований для паники, расшатывания ситуации внутри страны или создания угроз ее финансовой стабильности", - указано в сообщении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.