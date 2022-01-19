Президент Литвы считает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией стабилизировался

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что миграционный кризис на границе с Белоруссией, через которую в 2021 голу в балтийскую республику проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов, стабилизировался. Такой оценкой глава государства поделился в среду с изданием Kauno diena.

"Благодаря решительным и координированным действиям Литвы, Латвии и Польши по обеспечению охраны своих границ, являющихся внешними границами ЕС и НАТО, гибридная атака белорусского режима отражена, кризис стабилизирован", - заявил он.

Расслабляться, однако, по мнению Науседы, нельзя. "Режим, с которым мы столкнулись, является непрогнозируемым, - утверждал он. - Нельзя сбрасывать со счетов то, что он продолжит провокации у наших границ". По словам президента, пограничная служба и армия, привлеченная ей в помощь, готовы обеспечить надежную охраны границы. "Этому будет также способствовать активно строящееся на границе заграждение", - сказал глава государства.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Среди них преобладали граждане Ирака: их среди нарушителей насчитывалось 2 858 человек. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек, а основной поток мигрантов переместился на границу Белоруссии с Польшей и Латвией.