Сербская армия увеличила свои возможности покупкой "Корнетов" в РФ

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии увеличили свою эффективность с покупкой в России противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Об этом заявил в среду министр обороны Сербии Небойша Стефанович в Доме гвардии в Белграде.

"Ожидаем усиления частей армии Сербии новыми вооружениями. Закупкой "Корнетов" мы увеличили эффективность наших вооружений с 6 до 8 км. Армия каждый день достигает новых возможностей", - отметил министр.

Президент Сербии Александар Вучич назвал "Корнеты" лучшими в мире. По мнению сербского лидера, они превосходят американские ракетные комплексы Javelin.

Ранее Россия отправила в Сербию 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года РФ в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".