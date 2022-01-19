Блинкен на встрече с Зеленским назвал Киев самым популярным пунктом назначения в мире

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев на сегодняшний день является самым популярным пунктом назначения в мире.

"Господин президент, благодарю, что вы принимаете меня сегодня снова, очень приятно снова вас увидеть. Я хочу сказать, что последнее, что вам нужно - еще одного посетителя. Потому что Киев, пожалуй, самый популярный пункт назначения во всем мире на данный момент", - сказал он в среду на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию встречи вел "24 канал".

Блинкен прибыл на Украину в среду, в рамках визита он также проведет переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

На текущей неделе с визитом в Киев также прибыли глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.