Зеленский уверен, что Запад учтет позицию Киева на переговорах, касающихся Украины

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном выразил уверенность в том, что западные партнеры будут учитывать позицию Киева на переговорах, касающихся Украины.

"Завершены переговоры с госсекретарем Блинкеном, - написал Зеленский в среду на своей странице в Twitter. - Ценю личное участие в деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен США за политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности". "Рассчитываю на укрепление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без Украины решения об Украине не будет", - добавил президент.

Блинкен прибыл в среду в Киев для переговоров с украинским руководством. Во время визита в Берлин 20 января Блинкен встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также проведет переговоры с главами МИД Франции, Германии и Великобритании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что прорабатывается вопрос встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве.