В ООН назвали хорошим первым шагом вывод части наемников из Ливии в январе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Часть иностранных наемников была выведена из Ливии в январе, ООН считает это хорошим первым шагом в процессе вывода иностранных войск и наемников с территории республики. Об этом заявила в интервью ТАСС специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

"Это [вывод наемников и иностранных войск], конечно же, является работой Совместного военного комитета "5+5" (по пять военных представителей от западного и восточного регионов - прим. ТАСС). Они до этого предложили план. Ранее в этом месяце произошел вывод части наемников. Это хороший первый шаг, этот процесс должен быть очень осторожно скоординирован странами, чьи граждане служили наемниками в Ливии", - сказала Уильямс.

Уильямс заявила, что проблема вывода иностранных наемников из Ливии не должна препятствовать проведению общенациональных выборов в этой стране.

"Как я уже говорила, проблема наемников не должна быть препятствием для электорального процесса. Некоторые говорят, что нельзя провести выборы, пока все наемники не будут выведены. Факт заключается в том, что в Ливии проводились местные выборы в последнее время, даже учитывая нахождение наемников на земле", - сказала она.

Однако, по ее словам, такие условия для проведения выборов являются ливийским запросом, предусмотренным соглашением о прекращении огня, которое подписали в Женеве. Уильямс также отметила, что план Совместного военного комитета по выводу наемников "очень разумен", и его выполнение продвигается вперед в консультациях с другими странами.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность в связи с продолжающимся присутствием в Ливии иностранных войск, несмотря на договоренности об их выводе. Согласно позиции Москвы, которую озвучивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вывод иностранных военных из Ливии должен быть полным, при этом осуществляться он должен поэтапно, постепенно и обязательно синхронизированно в отношении тех, кто поддерживает запад Ливии, и тех, кто поддерживает восток.

Обстановка в Ливии

По словам Уильямс, обстановка в Ливии на данный момент спокойная, но хрупкая, и международное сообщество должно помочь стране на пути к внутреннему примирению.

"Ситуация в Ливии спокойная, но хрупкая. Я думаю, что международное сообщество должно помочь ливийцам и поощрить их попытки на пути к примирению и переходному правосудию", - сказала она.

Уильямс подчеркнула, что национальное примирение "означает возвращение людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, а также возвращение домой представителей диаспор в Ливии". "Кое-что из этого уже произошло, но это необходимо продолжить", - отметила она.

По словам Уильямс, хорошим знаком на пути к урегулированию внутри Ливии являются встречи между людьми, занимавшими разные стороны во время вооруженных конфликтов в стране. "На сегодняшний день есть ливийцы, поддерживающие диалог между собой, даже среди тех, кто воевал друг против друга в последней войне 2019-2020 годов. Пример тому встреча в Бенгази, прошедшая в прошлом месяце между генералом Хафтаром и министром внутренних дел бывшего правительства", - указала она.

Спецсоветник генсека ООН призвала "закреплять и продолжать" такой диалог наряду с режимом прекращения огня.

Усилия РФ по урегулированию в Ливии

Уильямс по итогам своего визита в Москву отметила значимую роль России в процессе урегулирования ситуации в Ливии.

"Я очень ценю поддержку работы ООН в Ливии со стороны России и ее призыв к ливийцам объединиться", - сказала она.

По словам Уильямс, на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, которая прошла во вторник, они выступили за мирный и инклюзивный процесс урегулирования ситуации в Ливии и необходимость помощи народу страны. "Все представители ливийского общества должны быть вовлечены во внутриливийский диалог. Это то, что получилось реализовать во время Форума ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, где впервые после событий 2011 года участвовали представители бывшего режима, сторонники правительства [бывшего ливийского лидера Муаммара] Каддафи", - отметила дипломат.

Уильямс поблагодарила МИД РФ за возможность посетить Москву и обменяться мнениями по текущей ситуации в Ливии. Она также отметила, что на ближайшее время у нее не запланировано встреч с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, но она готова вернуться в Москву в любой момент.

Оказание поддержки муниципалитетам

Уильямс отметила значимость работы нынешнего правительства Ливии и его усилий по оказанию финансовой поддержки муниципалитетам.

"Правительство пришло, одобренное парламентом, при голосовании более ста тридцати членов парламента, так что оно получило одобрение подавляющего большинства в парламенте. Это было первое правительство единства в Ливии с 2014 года. Его формирование привело к роспуску параллельного правительства, и действующее правительство, безусловно, предприняло усилия, в частности, в предоставлении финансовой поддержки многим муниципалитетам", - сказала она в интервью ТАСС.

Уильямс обратила внимание, что в такой большой стране, которая "в три раза больше Франции", очень мало населения и "иногда трудно получить помощь и услуги, предоставляемые в муниципалитетах". "Конечно, парламент должен оценивать работу правительства. В Организации Объединенных Наций у нас есть механизм поддержки в соответствии с нашим мандатом, который должен поддерживать правительство, признанное ООН. И это Правительство национального единства, - продолжила она. - У нас также есть много учреждений ООН, которые оказывают помощь ливийскому народу на местах на каждодневной основе".

Дипломат указала и на пандемию коронавируса, которая также усугубила трудности страны, и на ряд других негативных факторов. "Конечно, у вас [тут] миграционный кризис, у вас кризис контрабанды горючего и оружия. Все это идет к вопросу о необходимости поддержки институционального строительства в Ливии", - резюмировала она.

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, прошедшего в Швейцарии в начале прошлого года, на 24 декабря 2021 года в Ливии были назначены президентские и парламентские выборы. Тогда же были названы премьер-министр и Президентский совет, в задачу которых с самого начала входила подготовка к выборам. Правительство премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы должно было в тот же день сложить свои полномочия. Однако после отсрочки выборов кабмин продолжил свою работу. Более того, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция в совместном заявлении призвали правительство Дбейбы остаться у власти до проведения выборов. В парламенте Ливии оценили это как недружественный жест и вмешательство во внутреннюю политику страны.

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе голосования, которое было намечено на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей провести первый тур выборов главы государства 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности". Новую дату их проведения они до сих пор не предложили.