Блинкен и Зеленский обсудили предоставление Украине военной и экономической помощи

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский президент Владимир Зеленский в среду на встрече в Киеве обсудили предоставление Украине военной и экономической помощи как со стороны США, так и международного сообщества. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном по итогам прошедшей встречи.

Блинкен и Зеленский "обсудили вопросы американской и международной помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и экономики, и госсекретарь выразил признательность в связи с тем, что Украина продолжает призывать к дипломатическому урегулированию [ситуации], подчеркнув необходимость единства Украины перед лицом российской угрозы", сказал Прайс. По его словам, американский дипломат сообщил президенту, что РФ столкнется с "непосильными издержками" в случае вторжения на Украину со стороны США, их союзников и партнеров: санкции коснуться российской экономики, будет усилено присутствие НАТО в соседних с Украиной государствах - членах альянса, а также увеличена военная помощь Украине сверх того, что ей уже предоставляется.

Сама встреча госсекретаря и президента, продолжил представитель внешнеполитического ведомства, прошла в рамках "тесной и постоянной координации [США] с Украиной после [очередного раунда] российско-американского диалога по стратегической стабильности в Женеве, заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене". Руководитель Госдепартамента в Twitter сообщил, что рассказал украинскому лидеру о "прошедших на прошлой неделе контактах с Россией".

Блинкен на переговорах с Зеленским "подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердил принцип "ничего об Украине, без Украины", заключил Прайс.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций заявил, что мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. Российская сторона на консультациях в Женеве объяснила, что не имеет никаких планов или намерений "напасть" на Украину, в этой связи нет оснований опасаться эскалационного сценария, пояснил он. По словам замминистра, дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе. Он добавил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО.