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Столтенберг обсудил с Зеленским "российскую угрозу"

Как сообщил генсек НАТО, он выразил украинскому лидеру поддержку альянса

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел в среду телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить "российскую угрозу" и выразить поддержку альянса.

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию немедленно прекратить эскалацию. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - написал Столтенберг в Twitter.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
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