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Глава МИД Украины заявил, что Киев не планирует наступательных действий

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе и работает только над обороноспособностью страны. В этом главным партнером Киева остается Вашингтон, заявил в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по результатам переговоров в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности. И тут США остаются нашим партнером номер один", - утверждал Кулеба.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий Иванович
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