Депутат правящей британской партии перешел в оппозицию на фоне серии скандалов с Джонсоном

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Депутат Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Кристиан Уэйкфорд перешел во фракцию оппозиционной Лейбористской партии на фоне череды скандалов с вечеринками в резиденции премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в период действия жестких коронавирусных ограничений в мае 2020 года.

"Дорогой премьер-министр, пишу вам, чтобы сообщить о том, что я решил покинуть Консервативную партию и подать заявку на вступление в Лейбористскую партию. Я буду заседать в качестве депутата-лейбориста от избирательного округа Южный Бери (графство Большой Манчестер - прим. ТАСС), поскольку я пришел к заключению, что интересы моих избирателей лучше всего отражены в программе Лейбористской партии во главе с Киром Стармером", - написал Уэйкфорд в письме Джонсону, выдержки из которого в среду приводят ведущие британские СМИ. Сам парламентарий изменил описание своего аккаунта в Twitter - теперь он подписан как "депутат от Лейбористской партии".

Уход Уэйкфорда из правящей партии произошел в свете громких скандалов, касающихся вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений. Известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал сам Джонсон. Как объяснил сам премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии", однако принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Он также инициировал проведение внутреннего расследования, которое ведет высокопоставленная сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Как утверждают британские СМИ, она работает на госслужбе с 1970-х годов и пользуется уважением среди представителей различных политических течений.

Угроза отставки Джонсона

Эксперты не исключают, что выводы доклада Грэй могут вынудить Джонсона подать в отставку. Ранее несколько депутатов Консервативной партии (по некоторым оценкам, их число может превышать 20 человек) направили письма об утрате доверия к премьеру в парламентский Комитет 1922, обладающий правом поставить на голосование в парламенте соответствующий вопрос. Для этого комитету, куда входят рядовые депутаты-консерваторы, необходимо, чтобы голосование по доверию главе правительства потребовали 15% тори, заседающих в Палате общин. Учитывая нынешний расклад в нижней палате парламента, для запуска процедуры смещения Джонсона требуется поддержка 54 человек.

Скандал разгорелся еще сильнее, когда 14 января британские СМИ сообщили, что две вечеринки в премьерской резиденции состоялись накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филипа в апреле 2021 года. Новые подробности по поводу многочисленных вечеринок на Даунинг-стрит всплывают в британских газетах каждый день. На этом фоне оппозиционные депутаты призвали Джонсона подать в отставку, однако сам премьер предпочитает дождаться итогов расследования Грэй. Для отставки главы правительства оппозиция вынуждена рассчитывать на голоса консерваторов, которые контролируют 359 мест из 650 в Палате общин.