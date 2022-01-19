В парламент Черногории внесли инициативу о недоверии правительству

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Депутаты гражданского движения URA и нескольких оппозиционных партий Черногории внесли в среду в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству. Об этом сообщил на пресс-конференции лидер URA, вице-премьер Дритан Абазович.

В инициативе, доставленной в парламент, указывается, что проверка доверия парламента правительству является "одним из основных постулатов современной демократии". В поддержку инициативы была собрана 31 подпись при необходимых 27.

Документ был подготовлен по инициативе коалиции "Черным по белому" во главе с Дританом Абазовичем, которая потребовала формирования правительства меньшинства, в котором не будет "Демократического фронта" Черногории и Демократической партии социалистов Мило Джукановича. В качестве причин недоверия правительству приведены пять пунктов, среди которых утверждения, что "премьер Здравко Кривокапич затрудняет взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти, что привело к кризису в стране".

Сроки голосования о недоверии правительству будут объявлены позднее.

30 августа 2020 года в Черногории прошли парламентские выборы, по результатам которых к власти пришла оппозиция. Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не смогла набрать достаточное число голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черным по белому" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

"Демократический фронт" вышел на выборы в коалиции "За будущее Черногории", предложив в качестве премьера непартийную кандидатуру - университетского преподавателя Здравко Кривокапича. Однако Кривокапич, создавший "правительство экспертов", принял ряд крайне непопулярных решений, включая резолюцию о запрете отрицания геноцида в Сребренице, потеряв поддержку "Демократического фронта".