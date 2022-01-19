Чешские сенаторы призвали добиться от России компенсации за взрывы на складах боеприпасов

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Члены комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената (верхней палаты парламента) Чехии призвали назначенное в декабре правительство республики добиться от Москвы извинений и финансовой компенсации за ущерб, понесенный в результате взрывов военных складов в деревне Врбетице, в причастности к которым в Праге подозревают спецслужбы РФ. Об этом заявил в среду журналистам председатель комитета Павел Фишер.

"Рекомендуем правительству <...> приступить к ревизии отношений с Россией, как оно обещало в своем программном заявлении. Также мы призываем кабмин, чтобы он не забыл [принять меры, направленные] на получение извинений и компенсации от РФ", - сказал Фишер.

При этом он подчеркнул, что кабмин должен "обеспечить соблюдение договоров и строительство взаимовыгодных отношений с Россией".

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. 14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.