Глава комитета Бундестага по обороне призвала оказать помощь Украине в защите от кибератак

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Председатель комитета по обороне в Бундестаге (парламенте ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает необходимым расширить военную поддержку Украины в вопросах защиты от хакерских атак. Такое мнение она высказала в среду агентству DPA.

"Когда речь заходит о конкретном определении поддержки Украины, первое, о чем я думаю в данный момент, - это поддержка в вопросах защиты киберпространства", - отметила Штрак-Циммерман. При этом, по ее утверждениям, "маловероятно, что российские танки войдут на территорию Украины через две недели". "Однако опасность асимметричной войны велика. Это уже показали в последние недели массированные кибератаки на украинскую администрацию и соответствующую ей инфраструктуру", - констатировала председатель комитета по обороне в Бундестаге.

В этой связи она сказала, что Германия должна предоставить соответствующих экспертов, которые окажут массовую поддержку Украине.

В понедельник в ходе визита в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и Украина будут сотрудничать в области противодействия угрозам в киберпространстве. По ее словам, Германия предложила услуги экспертов Федерального ведомства по безопасности информационной техники (BSI) для поддержки и для расследования недавней кибератаки.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.