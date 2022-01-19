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Президент Ирана совершил намаз в Кремле после переговоров с Путиным

Встреча с президентом РФ стала первой с момента вступления иранского политика в должность

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси совершил намаз (мусульманскую молитву) в Кремле после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

Телеканал опубликовал фото, на котором политик читает намаз на молитвенном коврике в одном из кремлевских залов.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. Встреча с Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. 20 января запланированы выступления Раиси в Госдуме и Соборной мечети в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияРаиси, Эбрахим
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