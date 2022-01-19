Силы ДНР получили данные о подготовке армией Украины диверсий у линии соприкосновения

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) располагает информацией о подготовке командованием силовой операции украинской армии диверсий у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

"Получены достоверные данные о подготовке командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне операции объединенных сил диверсионных актов на территории Донецкой и Луганской народных республик вблизи линии соприкосновения сторон. Командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом отданы указания 8-му полку специального назначения на подготовку и проведение данных терактов", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Замглавы оборонного ведомства ДНР добавил, что, по данным разведки, диверсии могут произойти на объектах жизнеобеспечения городов Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения. В дальнейшем армия Киева планирует провести взрывы на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства, добавил Басурин.

В связи с этим в ДНР усилена охрана опасных производств и социально важных объектов.