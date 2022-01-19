Блинкен считает, что его встреча с Лавровым свидетельствует об открытости пути дипломатии

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его предстоящая в пятницу встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве свидетельствует о том, что путь дипломатии в ситуации вокруг Украины остается открытым. Такое мнение он выразил в среду в телеинтервью американской радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Тот факт, что мы [с Лавровым] встречаемся в Женеве, тот факт, что мы будем обсуждать консультации и обмен мнениями, которые состоялись за последние 10 дней, также говорит о том, что дипломатия остается открытой возможностью, которую мы намерены реализовывать так долго и далеко, как только сможем", - отметил шеф американской дипломатии.

Он добавил, что США "намерены сделать все возможное в дипломатическом плане". "Это [дипломатия] гораздо лучший и более ответственный способ решения этих проблем", - подчеркнул госсекретарь.

Его спросили, фиксируют ли США "какие-либо признаки" того, что Россия изменила свою позицию по ситуации вокруг Украины. "Я не вижу никаких прямых свидетельств этому. К сожалению, мы продолжаем наблюдать, как Россия наращивает весьма значительные силы на границах с Украиной. Этот процесс, похоже, продолжается", - утверждал Блинкен.

О встрече в Женеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 января подтвердила, что встреча Лаврова с Блинкеном 21 января в Женеве прорабатывается, а днем ранее представитель Госдепартамента высокого ранга указала, что, по мнению Вашингтона, предстоящие контакты будут направлены на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности и могут оказать содействие взаимопониманию между сторонами.