Сторонники Порошенко возле офиса Зеленского призвали к досрочным выборам Рады и президента

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко в среду возле офиса главы государства Владимира Зеленского призвали к досрочным выборам Верховной рады и президента. С таким требованием они выступили после избрания Печерским районным судом Киева меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства по делу о госизмене за поставки донбасского угля.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, несколько тысяч митингующих от Печерского суда колонной отправились к офису Зеленского. Во главе колонны они несли большой баннер "Не играйте с Порохом" и выкрикивали: "Володя, мы к тебе идем". Самого Порошенко среди митингующих не было.

Полиция пропустила сторонников Порошенко к зданию офиса президента. Их вещи никто не досматривал, хотя в последние месяцы правило по досмотру вещей соблюдалось жестко. Участники акции подошли к офису Зеленского, но, поскольку там разбит детский городок, они решили провести митинг неподалеку.

Весь протест свелся к требованию отставки Зеленского, призыву к досрочным выборам президента и депутатов Рады. Такую инициативу озвучил глава избирательного штаба партии Порошенко "Европейская солидарность" Александр Турчинов. "Европейская солидарность" будет инициировать сбор подписей за отставку президента и досрочные выборы Верховной рады", - заявил Турчинов под одобрительные аплодисменты митингующих. Из толпы слышались призывы объявить Зеленскому импичмент. Напоследок они спели гимн и зажгли файеры.

По данным полиции, акция возле офиса президента прошла без инцидентов. Ранее перед зданием Печерского суда, где рассматривали дело Порошенко, произошли столкновения, в результате которых пострадал полицейский. С уведомлением о получении телесных повреждений обратился также один из участников акции. В полиции добавили, что задержанных в ходе митинга нет.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы. Дело было возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В среду Печерский районный суд Киева отказал стороне обвинения в просьбе арестовать Порошенко с альтернативой залога в $35,8 млн и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.